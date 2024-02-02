Голкипер сборной Австралии и «Аделаиды Юнайтед» Джо Гаучи продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Новым местом работы вратаря стала бирмингемская «Астон Вилла».

Как информирует пресс-служба клуба, с футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2028 года. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

В настоящий момент Гаучи выступает за сборную Австралии на Кубке Азии.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «Астон Вилла» борется за путевку в Лигу чемпионов. После 22 туров подопечные Унаи Эмери набрали 43 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице.