Форвард лондонского «Тоттенхэма» Алехо Велиз продолжит карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы 20-летнего аргентинского футболиста стала «Севилья».

Как информирует пресс-служба андалусийского клуба, стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2023/2024.

Напомним, что Велиз перебрался в «Тоттенхэм» из «Росарио Сентраль» в прошлом году за 15 миллионов евро. Он принял участие в восьми поединках «шпор» и отметился одним забитым мячом.

После 22 туров чемпионата Испании «Севилья» с 17 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице.