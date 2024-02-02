21-летний защитник «Ливерпуля» Билли Куметио сменил команду. Как информирует пресс-служба мерсисайдского гранда, французский футболист будет выступать за «Блэкберн» до завершения нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в первой половине сезона Куметио играл в аренде за французский «Дюнкерк». Защитник принял участие в восьми матчах Лиги 2, в которых получил две желтые и одну красную карточку.

«Блэкберн» находится во второй половине турнирной таблицы Чемпионшипа. Команда набрала 33 очка и находится на 15-й позиции. «Ливерпуль», в свою очередь, лидирует в Премьер-лиге.