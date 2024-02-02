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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает четыре матча подряд впервые в сезоне

02 Февраля 2024 • 09:34 Комментировать

В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Вулверхэмптоном». Манкунианцы отпраздновали победу со счетом 4:3.

Примечательно, что «красные дьяволы» впервые со старта сезона-2023/2024 не проигрывают на протяжении четыре матчей в рамках АПЛ и Кубка страны. Это была третья победа команды Эрика тен Хага в четырех встречах.

Следующий поединок «Манчестер Юнайтед» проведет против лондонского «Вест Хэма» на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

В настоящий момент манкунианцы с 35 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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