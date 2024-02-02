Беккер: «Мы верим в Клоппа»

Легенда мирового тенниса Борис Беккер высказался о выступлении «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Мы верим в Клоппа», - оставил сообщение Беккер в своих социальных сетях.

После 22 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Мерсисайдцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.

Ранее стало известно, что Клопп покинет «красных» по завершении нынешнего сезона. Немецкий специалист занимает пост главного тренера команды с 2015 года. Под его руководством клуб выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.