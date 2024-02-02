Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, как жил в доме Роналду

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андерсон рассказал, как жил в доме звездного нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы с Нани прожили в доме Роналду около года. Я ему очень благодарен за гостеприимство. Криштиану возил нас на тренировки, кормил, нанял нам личного повара. Внутри и снаружи особняка был бассейн, а еще джакузи и теннисный корт», - цитирует бразильца издание Globo Esporte.

Напомним, что Андерсон являлся футболистом «красных дьяволов» с 2007 по 2015 год. За национальную сборную Бразилии полузащитник провел восемь поединков.