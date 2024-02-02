Рой Кин: «Кажется, что футбол стал обузой для Рэшфорда»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о поведении нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Маркус еще молодой парень, на него оказывается большое давление. У меня иногда складывается впечатление, что он не любит футбол. Кажется, что игра стала для него обузой. Так не должно быть. Все мы в своей жизни совершали глупые поступки. Сейчас у него идиотское поведение», - передает слова Роя таблоид Daily Mail.

Ранее «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Рэшфорда за посещение ночного клуба.

В текущем сезоне АПЛ форвард провел 21 матч, забил пять голов и сделал две результативные передачи.