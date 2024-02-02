Хёйлунн раскрыл цель «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн пообщался с журналистами после победы над «Вулверхэмптоном» (4:3) в поединке 22-го тура Премьер-лиги. Игрок отметился голом и результативным пасом.

«Это может стать для нас поворотным моментом. Мы добыли важную победу в гостях. Команда провела хороший январь, хотим сыграть еще лучше в феврале. «МЮ» настроен побежать во всех турнирах. Мы надеемся пробиться в Лигу чемпионов», - передает слова футболиста TNT Sport.

По итогам 22 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 35 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов подопечные Эрика тен Хага отстают на восемь очков.