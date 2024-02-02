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​Мойес: «Мы должны быть довольны очком»

02 Февраля 2024 • 04:31 Комментировать

В Англии завершились матчи двадцать второго тура АПЛ, «Вест Хэм» не сумел  переиграть дома «Борнмут», но его наставник, Дэвид Мойес, заверил общественность, что доволен такими итогами игры.

- Я рад что мы все-таки добыли это очко в конце матча. Ведь играли-то мы не очень хорошо. Плохо работали с мячом. Надо радоваться очку и надеяться, что удастся улучшить игру. Кудус молодец, что заработал пенальти, а Уорд-Праус - что реализовал его.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэму» предстоит выездной матч с «Манчестер Юнайтед». Это случится в воскресенье, четвертого февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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