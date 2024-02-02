​Ираола: «Это очко следует ценить»

В четверг прошли заключительные матчи двадцать второго тура чемпионата Англии, «Борнмут» съездил в Лондон, где сыграл вничью с «Вест Хэмом». Испанский наставник «Борнмута» доволен результатом, он считает, что его следует ценить. По его словам, играть на стадионе «Вест Хэма» всегда было непросто:

- Это очко, которое следует ценить. На этом стадионне всегда непросто играть. Но мы могли победить. У нас были самые реальные шансы для взятия ворот, могли забить второй мяч, но вместо этого получили пенальти в свои ворота, - сокрушается Ираола, слова которого цитирует BBC Sport.