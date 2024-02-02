Тренер «Вулверхэмптона» рассказал, почему клуб не смог подписать Брою из «Челси»

Рулевой «Вулверхэмптона» Гари О'Нил высказался о сорвавшемся переходе нападающего «Челси» Армандо Брои.

«Волки» считались главными претендентами на 22-летнего игрока, но «Фулхэм» оказался расторопнее. В скором времени албанец пополнит ряды «дачников» на правах аренды.

«Мы обсуждали с «Челси» трансфер Брои, но не смогли сделать то же предложение, что и «Фулхэм». Вот где сейчас находится наш клуб [с финансовой точки зрения]», – передаёт журналист Бен Джейкобс комментарии Гари О'Нила.

По достоверным данным, аренда Армандо Брои обойдётся «Фулхэму» в 4 млн фунтов стерлингов (около 4,7 млн евро).