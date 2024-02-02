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Мойес о возможной потере важного игрока: «Всё может быть»

02 Февраля 2024 • 02:41 Комментировать

Шотландский наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал слухи о том,что его команду может покинуть один из важнейших игроков  - Пабло Форнальс. По словам Мойеса, он не в курсе всех нюансов, но ожидать можно самые разные сценарии.

- Я  не могу сообщать вам все детали, потому что еще не общался с людьми выше меня на эту тему. Все мы понимаем, что возможны любые сценарии, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

Сейчас «Вест Хэм» занимает высокое шестое место в турнирной таблице английского чемпионата. В следующем туре «Вест Хэму» предстоит гостевое сражение с «Манчестер Юнайтед».

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