​Бруну Фернандеш: «Нам всем есть что доказывать, не только Рэшфорду»

В Англии прошли заключительные матчи двадцать второго тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» переиграл в драматичном матче «Вулверхэмптон». Один из голов забил Маркус Рэшфорд, вернувшийся в состав после не самой вразумительной ситуации в кубковом матче с «Ньюпортом». Его успех прокомментировал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш:

- Мы все должны что-то доказывать на поле, не только Маркус. Но от нападающих всегда ждут большего. Сейчас Маркусу есть что доказывать, он не в том положении, в котором хотел бы быть, - цитирует слова Фернандеша BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Вест Хэмом», это случится четвертого февраля.