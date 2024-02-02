​«Манчестер Юнайтед» пропускает два и более голов уже в пяти матчах подряд - такого не было с 1977

В Англии прошли заключительные матчи двадцать второго тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» переиграл в драматичном матче «Вулверхэмптон». Команда Эрика тен Хага пропустила трижды - и теперь серия матчей чемпионата, в которых она пропускает два или более мячей, достигла уже пяти игр.

Ранее это случалось в матчах с «Вест Хэмом», «Астон Виллой», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». Столь неудачной серии у «Манчестер Юнайтед» не было с далекого 1977 года.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Вест Хэмом», это случится четвертого февраля.