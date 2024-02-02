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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: «Важная победа»

02 Февраля 2024 • 02:07 Комментировать

В Англии прошли заключительные матчи двадцать второго тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» переиграл в драматичном матче «Вулверхэмптон». Наставник манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал итоги матча, он рад победе, хотя и признал, что не все в игре подопечных его устроило.

-Победа очень важна. Но, увы, у матча есть разные стороны. Я предпочитаю говорить о положительных сторонах. Мы очень хорошо играли и диктовали события в течение часа. Затем мы пропустили голы, которых не должно было быть. Но мы проявили в итоге волю к победе, особенно Коби Майну, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом», это случится четвертого февраля.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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