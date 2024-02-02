«Тоттенхэм» в скором времени завершит подписание шведской восходящей звезды Лукаса Бергвалла.

Отмечающий 18-летие футболист хотел выступать за «Барселону», но всё же отдал предпочтение «Тоттенхэму», вступившему в борьбу в последний момент. Как сообщает журналист Маттео Моретто, полузащитник «Юргордена» до последнего держал в уме мысль о переходе в каталонский клуб, но его семья посчитала, что переезд в Лондон и игра за «Тоттенхэм» – более правильное решение для игрока на текущем этапе карьеры.

По некоторым данным, трансфер Лукаса Бергвалла может обойтись «Тоттенхэму» примерно в 10 млн евро.