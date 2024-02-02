​Хёйлунн: «В Англии играют быстрее, чем в Италии»

В Англии прошли заключительные матчи двадцать второго тура АПЛ, «Манчестер Юнайтед» переиграл в драматичном матче «Вулверхэмптон», а датский нападающий Расмус Хёйлунн забил один из голов. После игры он прокомментировал прошедший матч, а также высказался по поводу разницы между футболом, который исповедуют в Италии, где он выступал ранее, и Англией.

- Я думаю, что в Англии играют быстрее. Надо думать на долю секунды быстрее. Но я уже привык, - цитирует слова Хейлунна BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом», это случится четвертого февраля.