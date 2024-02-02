Абсолютный аутсайдер АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» на полгода до окончания сезона арендовал защитника «Эвертона» Мэйсона Холгейта. О подписании сообщает пресс-служба «клинков».

Холгейту 27 лет. Первую часть сезона Мэйсон провёл в клубе Чемпионшипа, «Саутгемптоне», однако в составе «святых» защитник не получал достаточно игровой практики – у него всего лишь семь выходов на поле в официальных матчах без результативных действий.

Срок аренды между «ирисками» и «клинками» по игроку рассчитан до конца сезона. Контракт Холгейта с «Эвертоном», которому он принадлежит с 2015 года, действует до лета 2025 года.