«Тоттенхэм» взял верх над «Барселоной» в борьбе за шведского вундеркинда

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл решил присоединиться к «Тоттенхэму».

Юный футболист был настроен на переход в «Барселону», однако «шпорам» удалось переубедить восходящую звезду. По информации инсайдера Фабрицио Романо, швед сделал окончательный выбор в пользу «Тоттенхэма». Медосмотр должен состояться в пятницу.

Интерес к Лукасу Бергваллу также проявляли «Манчестер Юнайтед», франкфуртский «Айнтрахт», миланский «Интер» и «Ювентус».

2 февраля футболисту исполняется 18 лет. На его счету 25 матчей за «Юргорден» в рамках чемпионата Швеции, а также одна игра в составе национальной сборной.