28-летний правый вингер из Буркина-Фасо Бертран Траоре стал игроком «Вильярреала». В новый клуб он перебрался в качестве свободного агента из бирмингемской «Астон Виллы», где под руководством Унаи Эмери не получал достаточно игровой практики.

Контракт Траоре с «жёлтой субмариной» подписан до конца текущего сезона. Основное амплуа Траоре - правый вингер, однако он универсальный игрок и может сыграть как на левом фланге, так и в центре нападения.

В этом сезоне на счету Траоре всего лишь шесть появлений на поел в составе «вилланов». Два раза он выходил в рамках АПЛ, четыре – в рамках Лиги конференций УЕФА, оформил в еврокубке один ассист.