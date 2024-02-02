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Клуб Лиги 1 арендовал Андрея Сантоса у «Челси» официально

02 Февраля 2024 • 00:49 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
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Через 21 ч. 20 мин.

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос проведёт оставшуюся часть сезона в «Страсбурге».

Об уходе бразильца официально объявила пресс-служба лондонцев. Аренда 19-летнего игрока рассчитана до завершения текущей кампании. В сделку не включена опция выкупа.

Напомним, что первую половину сезона Андрей Сантос провёл в «Ноттингем Форест», откуда был отозван «Челси» из-за редких появлений на поле – всего два сыгранных матча за «лесников». Контракт футболиста с «синими» рассчитан до середины 2030 года.

«Страсбург» занимает десятую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1 после 19 туров. На счету команды 25 набранных очков.

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