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Лингард близок к переходу в новый клуб

02 Февраля 2024 • 00:40 Комментировать
Кванджу
...
Сеул
02.03 08:00

Полузащитник Джесси Лингард готов к переезду в Южную Корею.

Англичанин находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Как сообщает Sky Sport, Лингард вот-вот совершит неожиданный переход в южнокорейский «Сеул». Стороны договорились о двухлетнем контракте с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Отмечается, что 31-летний футболист также имел варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии, но предложение из Южной Кореи привлекло его больше.

Предыдущим клубом Джесси Лингарда был «Ноттингем Форест», цвета которого атакующий хавбек защищал на протяжении года. Ранее игрок принадлежал «Манчестер Юнайтед».

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