Лингард близок к переходу в новый клуб

Полузащитник Джесси Лингард готов к переезду в Южную Корею.

Англичанин находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Как сообщает Sky Sport, Лингард вот-вот совершит неожиданный переход в южнокорейский «Сеул». Стороны договорились о двухлетнем контракте с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Отмечается, что 31-летний футболист также имел варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии, но предложение из Южной Кореи привлекло его больше.

Предыдущим клубом Джесси Лингарда был «Ноттингем Форест», цвета которого атакующий хавбек защищал на протяжении года. Ранее игрок принадлежал «Манчестер Юнайтед».