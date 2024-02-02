Лингард близок к переходу в новый клуб

Полузащитник Джесси Лингард готов к переезду в Южную Корею.
Англичанин находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Как сообщает Sky Sport, Лингард вот-вот совершит неожиданный переход в южнокорейский «Сеул». Стороны договорились о двухлетнем контракте с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Отмечается, что 31-летний футболист также имел варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии, но предложение из Южной Кореи привлекло его больше.
Предыдущим клубом Джесси Лингарда был «Ноттингем Форест», цвета которого атакующий хавбек защищал на протяжении года. Ранее игрок принадлежал «Манчестер Юнайтед».
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