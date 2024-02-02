«Вест Хэм» с «Борнмутом» не определили сильнейшего

«Вест Хэм» и «Борнмут» на равных играли в матче 22-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте гости повели. Райан Кристи в штрафной выбил мяч у соперника, и Доминик Соланке метко пробил - 0:1. Автор гола также вывел один на один с вратарем Антуана Семеньо, но тот не смог переиграть голкипера. После перерыва Мохаммед Кудус заработал пенальти, а Джеймс Уорд-Праус на силу пробил по центру с точки - 1:1.
Хозяева вышли на чистое шестое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|3'Соланке Доминик (0:1)
|(1:1) Уорд-Праус Джеймс61'
Ареола Альфонс•Джонсон Бен•Мавропанос Константинос•Зума Курт•Эмерсон Палмиери•Филлипс Кэлвин68' (Ингс Дэнни (68') •Соучек Томаш•Альварес Эдсон•Кудус Мохаммед90' (Корне Максвелл (90') •Уорд-Праус Джеймс•Боуэн Джаррод 70'
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Келли Ллойд78' (Керкез Милош (78') •Кук Льюис• 83'Кристи Райан• 67'Семеньо Антуан68' (Клюйверт Джастин (68') •Скотт Алекс68' (Синистерра Луис (68') •Тавернер Маркус90' (Февр Ромен (90') • 90'Соланке Доминик
01 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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