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«Вест Хэм» с «Борнмутом» не определили сильнейшего

02 Февраля 2024 • 00:27 Комментировать
Вест Хэм
1:1
Борнмут

«Вест Хэм» и «Борнмут» на равных играли в матче 22-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте гости повели. Райан Кристи в штрафной выбил мяч у соперника, и Доминик Соланке метко пробил - 0:1. Автор гола также вывел один на один с вратарем Антуана Семеньо, но тот не смог переиграть голкипера. После перерыва Мохаммед Кудус заработал пенальти, а Джеймс Уорд-Праус на силу пробил по центру с точки - 1:1.

Хозяева вышли на чистое шестое место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Вест Хэм1:1Борнмут
  3'Соланке Доминик (0:1)
(1:1) Уорд-Праус Джеймс61'  
Ареола АльфонсДжонсон БенМавропанос КонстантиносЗума КуртЭмерсон ПалмиериФиллипс Кэлвин 68' (Ингс Дэнни ( 68') Соучек ТомашАльварес ЭдсонКудус Мохаммед 90' (Корне Максвелл ( 90') Уорд-Праус ДжеймсБоуэн Джаррод  70'
Запасные: Огбонна АнджелоФабьянски ЛукашДивин МубамаОрфорд ЛьюисКейси КэланСкарлз ОливерКрессуэлл Аарон
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяСенеси МаркосКелли Ллойд 78' (Керкез Милош ( 78') Кук Льюис  83'Кристи Райан  67'Семеньо Антуан 68' (Клюйверт Джастин ( 68') Скотт Алекс 68' (Синистерра Луис ( 68') Тавернер Маркус 90' (Февр Ромен ( 90'  90') Соланке Доминик
Запасные: Биллинг ФилипТраверс МаркМефам КрисКинси-Уэллингс МаксвеллКилкенни ГэвинРэндолф Даррен
01 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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