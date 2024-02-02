«Вест Хэм» с «Борнмутом» не определили сильнейшего

«Вест Хэм» и «Борнмут» на равных играли в матче 22-го тура Премьер-лиги. Уже в дебюте гости повели. Райан Кристи в штрафной выбил мяч у соперника, и Доминик Соланке метко пробил - 0:1. Автор гола также вывел один на один с вратарем Антуана Семеньо, но тот не смог переиграть голкипера. После перерыва Мохаммед Кудус заработал пенальти, а Джеймс Уорд-Праус на силу пробил по центру с точки - 1:1.

Хозяева вышли на чистое шестое место, соперник - 12-й.