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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Монпелье» Эстев перешёл в «Бёрнли» официально

01 Февраля 2024 • 22:47 Комментировать

«Бёрнли» объявил об аренде защитника молодёжной сборной Франции и «Монпелье» Максима Эстева. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.

Эстеву 21 год, он является центральным защитником. В этом сезоне в активе игрока 14 матчей на поле за «Монпелье», в рамках Лиги 1 он отметился одним голом и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает новичка «Бёрнли» в 7 млн евро.

Напомним, что «Бёрнли» - один из абсолютных аутсайдеров текущего сезона Английской премьер-лиги. Сейчас команда Венсана Компани занимает лишь 19-е место турнирной таблицы, а шансы зацепиться за спасительное 17-е место гибнут с каждым туром. Отставание команды от этой строчки составляет семь очков.

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