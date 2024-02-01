​Броя проходит обследование для «Фулхэма»

Форвард Армандо Броя вот-вот будет представлен в качестве игрока «Фулхэма». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент 22-летний албанец проходит медицинское обследование для «дачников». Если проблем выявлено не будет, то Броя заключит трудовое соглашение с «Фулхэмом». Речь идёт о платной аренде за 4 миллиона фунтов.

Отметим, что в 19 матчах нынешнего сезона Броя записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

Добавим, что «Фулхэм» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.