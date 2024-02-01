Форвард «Борнмута» и национальной сборной Уэльса Киффер Мур официально стал игроком «Ипсвича».

Мур проведёт в новом клубе ближайшие полгода в рамках арендного соглашения. Валлийский форвард в этом сезоне не особо часто появлялся на поле в составе «вишен» - в его активе всего 13 выходов на поле, в них он забил два гола – по одному в АПЛ и Кубке Англии.

Опытный высокорослый форвард, которому уже 31 год, провёл за национальную сборную Уэльса 40 матчей и забил 12 голов.

Напомним, что «Ипсвич» является одним из главных кандидатов на выход в АПЛ по итогам сезона в Чемпионшипе. Клуб идёт на втором месте с 59 баллами.