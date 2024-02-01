«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ

«Ливерпуль» отказался продавать запасного голкипера Каомхина Келлехера в другой клуб Английской премьер-лиги.

Ирландский футболист крайне редко появляется на поле в матчах Премьер-лиги, однако пользуется определённым спросом на трансферном рынке. По сообщениям английских СМИ, «Ноттингем Форест» предлагал за 25-летнего вратаря 15 млн фунтов стерлингов (более 17,5 млн евро), но получил отказ. В «Ливерпуле» посчитали такое предложение недостаточно привлекательным, а также сочли слишком рискованным ходом отпускать сменщика Алиссона Бекера прямо перед закрытием трансферного окна.

Каомхина Келлехера провёл 12 матчей в текущем сезоне, пропустив 15 голов. В рамках АПЛ ирландец сыграл дважды.