Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ

01 Февраля 2024 • 22:13 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
04.02 19:30

«Ливерпуль» отказался продавать запасного голкипера Каомхина Келлехера в другой клуб Английской премьер-лиги.

Ирландский футболист крайне редко появляется на поле в матчах Премьер-лиги, однако пользуется определённым спросом на трансферном рынке. По сообщениям английских СМИ, «Ноттингем Форест» предлагал за 25-летнего вратаря 15 млн фунтов стерлингов (более 17,5 млн евро), но получил отказ. В «Ливерпуле» посчитали такое предложение недостаточно привлекательным, а также сочли слишком рискованным ходом отпускать сменщика Алиссона Бекера прямо перед закрытием трансферного окна.

Каомхина Келлехера провёл 12 матчей в текущем сезоне, пропустив 15 голов. В рамках АПЛ ирландец сыграл дважды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ноттингем Форест Каомхин Келлехер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
21:42
Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»
19:34
​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля»
16:34
Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»
14:05
«Арсенал» хочет забрать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» 3
12:55
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:39
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
31 Января
22:24
Вингер «Арсенала» Маркиньос может снова уйти в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить ​Директор «Барселоны» выбрал нового тренера на замену Хави
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
0
1
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
22:33 · Англия. Премьер-лига
​Броя проходит обследование для «Фулхэма»
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Ипсвич» усилился форвардом «Борнмута» официально
22:29 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о возвращении Рэшфорда в состав
22:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд вернулся: «Манчестер Юнайтед» озвучил состав на игру против «волков»
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отпустил Келлехера в клуб АПЛ
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» потратился на 19-летнего полузащитника «Блэкберна» официально
22:04 · Англия. Премьер-лига
Хиль принял решение по своему будущему в «Тоттенхэме»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Милан» также претендовал на Брою
21:31 · Англия. Чемпионшип
«Уотфорд» выкупил Чакветадзе у «Гента» официально
21:24 · Англия. Премьер-лига
Бергвалл не может выбрать между «Барселоной» и «Тоттенхэмом»
21:15 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о Рэшфорде: «У тебя проблемы, если футбол не на первом месте» 2
20:49 · Англия. Премьер-лига
​Форвард «Челси» Броя выбрал новую команду
20:23 · Англия. Премьер-лига
​Броя выберет между двумя клубами
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Форнальс переходит из «Вест Хэма» в клуб Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем