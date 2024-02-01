Лондонский «Кристал Пэлас» в своих соцсетях официально сообщает о подписании Адама Уортона, 19-летнего центрального полузащитника. По информации The Sun, новичок обошёлся «орлам» в более чем 26 млн евро.

Контракт с молодым игроком подписан на пять с половиной лет – до середины лета 2029 года. Уортон является уроженцем «Блэкберна» и воспитанником клубной академии этого бывшего чемпиона Англии.

Основная позиция Уортона на футбольном поле – центральный полузащитник, однако он может подниматься выше на позицию игрока атаки полузащиты, а также опускаться и в опорную зону.

В текущем сезоне Уортон провёл за «Блэкберн» 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и оформил три голевые передачи.