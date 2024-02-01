Хиль принял решение по своему будущему в «Тоттенхэме»

Вингер «Тоттенхэма» Бриан Хиль решил остаться в клубе.

Испанец пока не пробился в стартовый состав «шпор», в связи с чем в СМИ появлялись сведения о возможном уходе игрока в зимнее трансферное окно. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хиль решил остаться, несмотря на многочисленные слухи. 22-летний футболист даже не рассматривал варианты с уходом в аренду, так как твёрдо намерен побороться за место в основе в команде Анге Постекоглу.

Бриан Хиль провёл десять матчей за «Тоттенхэм» в текущей кампании, не отметившись результативными действиями. Начало сезона игрок пропустил из-за травмы.