Каррагер: «Ливерпуль» может потерять Салаха и ван Дейка, но не Трента»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с истекающими контрактами ключевых игроков клуба.

Действующие соглашения Мохамеда Салаха, Виргила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда рассчитаны до середины 2025 года. Все три футболиста уже не первый год являются ключевыми для команды.

«В данном случае ситуация с ван Дейком не вызывает большого беспокойства, как и с Салахом. Главная проблема – Трент. Через 18 месяцев Виргилу и Мо будет по 34-35 лет. Конечно, было бы неплохо сохранить и их, если бы они продолжили играть так же, как сейчас, но полтора года – это много для футбола.

Трент – тот человек, вокруг которого будет строиться команда при новом тренере», – сказал в интервью Overlap Каррагер.