Бергвалл не может выбрать между «Барселоной» и «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Юргордена» Лукас Бергвалл рассматривает предложения от «Барселоны» и «Тоттенхэма».

Каталонский клуб долгое время считался фаворитом в борьбе за 17-летнего футболиста, однако в дело вмешался «Тоттенхэм», решивший перехватить перспективного шведа. По некоторым данным, «шпоры» уже отправили официальное предложение «Юргордену».

Вариант с переходом в «Барселону» также не утратил актуальность, и сам Бергвалл пока не определился, в какой из двух клубов хочет перейти, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, мнения в семье хавбека разделились: часть родственников игрока высказывается в пользу перехода в «Барселону», а часть поддерживает вариант с «Тоттенхэмом».