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​Форвард «Челси» Броя выбрал новую команду

01 Февраля 2024 • 20:49 Комментировать

Нападающий Армандо Броя покидает «Челси». Интерес к футболисту проявляли «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» и, если верить информации Daily Mail, 22-летний албанец выбрал первый вариант. Таким образом, Броя продолжит выступать в Лондоне, но уже за «Фулхэм».

По данным источника, аренда Брои будет не бесплатной. Так, «дачники» заплатят «Челси» до 4 миллионов фунтов стерлингов. Футболист отправляется на медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, контракт будет подписан.

На текущий момент «Фулхэм» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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