​Броя выберет между двумя клубами

Судя по всему, нападающий Армандо Броя всё-таки покинет «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна. Как сообщает известный журналист Дэвид Орнштейн, «пенсионеры» близки к заключению сделки, в рамках которой 22-летний албанец уйдёт в аренду.

Броя будет выбирать между двумя клубами – интерес к нему проявляют «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

В сезоне 2023/2024 Армандо Броя поучаствовал в 19 официальных матчах «Челси» в различных соревнованиях. В них албанский форвард записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.