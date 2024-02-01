​Форнальс переходит из «Вест Хэма» в клуб Ла Лиги

Всё идёт к тому, что атакующий полузащитник Пабло Форнальс покинет «Вест Хэм» и вернётся в испанскую Ла Лигу. Согласно информации журналиста Саймона Стоуна, о трансфере 27-летнего футболиста договорился «Бетис». Этот клуб заплатит «молотобойцам» за Форнальса 8 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Форнальс поучаствовал в 23 матчах «Вест Хэма». При этом в Премьер-лиге Пабло лишь четыре раза попадал в стартовый состав. Результативными действиями испанец не отмечался.

Стоит сказать, что ранее в Испании Пабло Форнальс выступал за «Малагу» и «Вильярреал».