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​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля»

01 Февраля 2024 • 19:34 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
04.02 19:30

Возвращение в строй нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, возможно, не за горами. 31-летний футболист опубликовал в социальных сетях видео, на котором он выполняет индивидуальные беговые упражнения. Разумеется, это видео обнадёживает фанатов мерсисайдской команды, желающих поскорее увидеть Салаха на поле в матче.

Напомним, что Мохамед Салах получил повреждения в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций. Теперь звёздный игрок восстанавливается.

В сезоне 2023/2024 на клубном уровне Салах провёл 27 матчей. В них египтянин записал на свой счёт 18 голов и девять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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