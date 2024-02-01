​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля»

Возвращение в строй нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, возможно, не за горами. 31-летний футболист опубликовал в социальных сетях видео, на котором он выполняет индивидуальные беговые упражнения. Разумеется, это видео обнадёживает фанатов мерсисайдской команды, желающих поскорее увидеть Салаха на поле в матче.

Напомним, что Мохамед Салах получил повреждения в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций. Теперь звёздный игрок восстанавливается.

В сезоне 2023/2024 на клубном уровне Салах провёл 27 матчей. В них египтянин записал на свой счёт 18 голов и девять результативных передач на партнёров.