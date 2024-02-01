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Клуб из Чемпионшипа хочет арендовать защитника «Манчестер Сити» слухи

01 Февраля 2024 • 19:30 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
05.02 23:00

Крайний защитник «Манчестер Сити» Джош Уилсон-Эсбранд, который выступает на правах аренды за «Реймс», может перебраться в «Кардифф Сити». Об этом сообщает BBC Sport.

По данным источника, клуб из Чемпионшипа хочет арендовать 21-летнего футболиста у «горожан» на оставшуюся часть нынешнего сезона.

В текущей кампании Уилсон-Эсбранд принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два миллиона евро.
 

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