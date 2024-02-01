​Агбонлахор раскритиковал Мудрика

Известный в прошлом футболист Габриэль Агбонлахор высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике. В последнем матче против «Ливерпуля» Мудрик отыграл второй тайм, но ничем не отметился.

«Мудрик ничему не научился. Он натыкается на соперников и не вовлекается игру. Не похоже, что у него есть футбольный интеллект», - цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, что «Челси» проиграл в гостях у «Ливерпуля» в среду вечером, причём крупно – со счётом 1:4.

«Челси» купил Михаила Мудрика у «Шахтёра» год назад за 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма сделки может вырасти на 30 миллионов евро.