​«Реал» отказался от Варана

«Реал» отказался от возможности повторно подписать защитника Рафаэля Варана. Как сообщает Defensa Central, представители 30-летнего футболиста предложили его услуги мадридскому клубу в последние дни трансферного окна. Впрочем, «сливочные» не одобрили такую сделку.

В сезоне 2023/2024 Рафаэль Варан провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол. Действующий контракт связывает Варана с «красными дьяволами» до середины 2025 года.

Отметим, что Варан выступал за «Реал» в 2011-2021 годах, прежде чем перебраться в «Манчестер Юнайтед».