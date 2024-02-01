Тренер «Фулхэма»: Нам нужен нападающий

Рулевой «Фулхэма» Марку Силва подчеркнул необходимость усиления линии нападения. В последние дни «дачников» активно связывают с Армандо Броей из «Челси».

«Это [желание подписать нападающего] связано не только с тем, что Рауль Хименес травмирован. Даже с Раулем нам нужен был новый игрок, ведь мы не заменили форварда, которого продали прошлым летом за большую сумму денег. Так что для нас это важно. Но я не буду комментировать имена игроков, слухи и всё такое», - сказал Силва журналистам.

На текущий момент «Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Марку Силвы проведёт 3 февраля – против «Бёрнли» на выезде.