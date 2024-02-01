«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с полузащитником Алфи Харрисоном. 18-летний футболист подписал с «сороками» трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. Поначалу Харрисон будет играть за молодёжный состав «Ньюкасла».

С девяти лет Алфи Харрисон занимался в академии «Манчестер Сити». Теперь же «Ньюкасл» выкупил молодого футболиста у «горожан», не раскрывая при этом финансовые условия сделки.

Если говорить о первой команде «Ньюкасла», то сейчас она занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.