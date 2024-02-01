Фоден признался, что хочет стать одним из самых титулованных игроков в истории

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился комментарием о своей карьере в клубе.

«Мне порой кажется, что время пролетает быстро, ведь к своим годам я уже завоевал большое количество трофеев с клубом. При этом у меня не пропадает желание снова выигрывать титулы. Я хочу завершить карьеру, став одним из самых титулованных футболистов в истории», — цитирует Фодена пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне 23-летний Фоден принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет девять голевых передач.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 46 очков после 21 матча.