Лондонский «Арсенал» официально покинул исландский голкипер Рунар Рунарссон. Об этом вещает пресс-служба «канониров» в соцсетях.

Расставание произошло после того, как этой зимой вратарь вернулся в Лондон из аренды в клуб Чемпионшипа, «Кардифф Сити». Теперь он стал свободным агентом, его бывший лондонский клуб пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Рунарссон перебрался в Северный Лондон в 2020 году из французского «Дижона». За «Арсенал» он провёл всего лишь шесть официальных матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей. Вратарю сейчас 28 лет.