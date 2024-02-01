Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус высказался о своей результативности в текущем сезоне.

«Сейчас я близок к тому, чтобы забить сотый гол в чемпионате Англии. Раньше я говорил, что не думаю о своих голах. Наверное, в этом была моя проблема. Сейчас я изменился, я стараюсь всегда угрожать воротам, чтобы отправить мяч в сетку», — цитирует Жезуса Arsenal Buzz.

В этом сезоне на счету 26-летнего бразильца восемь забитых голов и пять ассистов в 23 играх во всех турнирах.

После 22 туров «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 46 набранных очков.