Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалоба останется в «Челси» до лета

01 Февраля 2024 • 15:53 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
04.02 17:00

Защитник «Челси» Трево Чалоба не покинет лондонский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, грядущим летом 24-летний футболист продолжит искать себе новую команду.

Ранее сообщалось, что интерес к Чалобе проявляют «Вест Хэм», «Фулхэм», «Милан», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

Отметим, что в текущем сезоне Чалоба не провёл за «Челси» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше АПЛ на счету защитника ни одного результативного действия в 25 играх в составе «синих». Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Трево Чалоба трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
15:53
Чалоба останется в «Челси» до лета
12:45
Почеттино оценил шансы «Челси» обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
12:39
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
11:57
«Челси» хочет получить за аренду Брои более 5 миллионов евро
11:11
«Челси» готов отпустить Брою в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Модрич принял неожиданное решение по будущему Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.02.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
16:34 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Чалоба останется в «Челси» до лета
15:30 · Англия. Премьер-лига
Футболистка «Манчестер Сити» Алекс Гринвуд показала, как готовится к возобновлению сезона
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» пытается сорвать переход Бенрахма в «Лион»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о трансфере Роджерса официально
14:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет забрать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» слухи
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Хетафе» слухи
13:27 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул объяснил, почему не считает «Арсенал» топ-клубом 1
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал спорные решения арбитра против «Челси» в матче с «Ливерпулем»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» подписала защитника «Арсенала» — источник слухи
12:45 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил шансы «Челси» обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
12:39 · Англия. Премьер-лига
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Дауд ушёл из «Брайтона» в клуб топ-3 Бундеслиги официально
11:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о Фернандеше: «Бруну – наш капитан, он является примером для остальных»
Все новости
Рекомендуем