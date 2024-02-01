Чалоба останется в «Челси» до лета

Защитник «Челси» Трево Чалоба не покинет лондонский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, грядущим летом 24-летний футболист продолжит искать себе новую команду.

Ранее сообщалось, что интерес к Чалобе проявляют «Вест Хэм», «Фулхэм», «Милан», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

Отметим, что в текущем сезоне Чалоба не провёл за «Челси» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше АПЛ на счету защитника ни одного результативного действия в 25 играх в составе «синих». Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 18 миллионов евро.