Футболистка «Манчестер Сити» Алекс Гринвуд показала, как готовится к возобновлению сезона

Левый защитник «Манчестер Сити» Алекс Гринвуд поделилась фото с подписчиками в социальных сетях. Футболистка показала, как проходит подготовка к возобновлению чемпионата Англии.

«Впереди большие недели, режим восстановления и обучения включен. Поехали!» - написала Алекс.

Женская Суперлига возобновится уже 3-4 февраля. После 12 туров в чемпионате Англии лидирует «Челси», набрав 31 очко. На втором месте идёт «Манчестер Сити» с 28 очками, у «Арсенала», который идёт на третьей строчке, столько же.