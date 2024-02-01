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Футболистка «Манчестер Сити» Алекс Гринвуд показала, как готовится к возобновлению сезона

01 Февраля 2024 • 15:30 Комментировать

Левый защитник «Манчестер Сити» Алекс Гринвуд поделилась фото с подписчиками в социальных сетях. Футболистка показала, как проходит подготовка к возобновлению чемпионата Англии.

«Впереди большие недели, режим восстановления и обучения включен. Поехали!» - написала Алекс.

Женская Суперлига возобновится уже 3-4 февраля. После 12 туров в чемпионате Англии лидирует «Челси», набрав 31 очко. На втором месте идёт «Манчестер Сити» с 28 очками, у «Арсенала», который идёт на третьей строчке, столько же.


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Манчестер Сити АПЛ
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