«Фулхэм» пытается сорвать переход Бенрахма в «Лион»

Вингер «Вест Хэма» Саид Бенрахма в ближайшее время должен стать игроком «Лиона».

Как утверждает журналист Санти Ауна, сегодня, 1 февраля, Бенрахма должен прилететь во Францию и пройти медицинское обследования для трансфера в «Лион». Сообщается, что «Лион» уже забронировал частный самолет для 28-летнего футболиста, однако в сделку вмешался «Фулхэм», который всеми способами пытается сорвать переход игрока.

Ранее сообщалось, что Бенрахма проведет остаток сезона в «Лионе» на правах аренды, а летом клуб сможет выкупить его за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Бенрахма сыграл в 22 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.