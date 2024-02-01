Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку.

По информации Football Insider, на 26-летнего футболиста нацелился лондонский «Арсенал». Сообщается, что «канониры» будут пытаться подписать Рэшфорда после окончания текущего сезона. Отмечается, что будущее игрока в «Манчестер Юнайтед» остается под вопросом после его недавних проблем с дисциплиной.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» приняли решение не продавать Рэшфорда этой зимой.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет шесть ассистов.