Джо Коул объяснил, почему не считает «Арсенал» топ-клубом

Бывший полузащитник национальной сборной Англии и лондонского «Челси» Джо Коул высказал свое мнение об «Арсенале». Экс-футболист заявил, что не относит «канониров» к топ-клубам.

«Арсенал» не является топ-клубом. Как они могут быть в топе, если ничего не выигрывают?» - передает слова Коула Metro.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Арсенал» провел 22 матча и набрал 46 баллов. Подопечные Микеля Артеты располагаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков. Ближайший поединок лондонцы проведут на домашнем поле против «Ливерпуля».