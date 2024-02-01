«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк и нападающий Мохамед Салах могут остаться в команде.

Ранее сообщалось, что ван Дейк может покинуть команду летом вместе с главным тренером Юргеном Клоппом, а Салаха активно зазывают в Саудовскую Аравию.

Как стало известно Football Insider, руководство «Ливерпуля» планирует приложить все усилия, чтобы сохранить футболистов в своем составе. В клубе считают, что новый тренер захочет начать работу в команде, в которой уже есть костяк, отмечает источник.

После 22 туров «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своей копилке 51 очко.