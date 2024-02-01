Почеттино прокомментировал спорные решения арбитра против «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал решения арбитра во вчерашнем матче против «Ливерпуля», который закончился разгромным поражением «синих» 1:4 в рамках АПЛ. У болельщиков «Челси» сложилось впечатление, что судья мог назначить в ворота «Ливерпуля» минимум два пенальти.

«Возможно, пенальти действительно были, но решение принимал арбитр. В такого рода матчах тебя может выручить везение, но для нас всё сложилось иначе. Так или иначе, это не отменяет того факта, что «Ливерпуль» играл значительно лучше нас», – признал Почеттино на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Челси» вновь предстоит сыграть против «Ливерпуля» в конце месяца в финале Кубка лиги.